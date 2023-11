¡No soportó! Cuñada de Paolo Hurtado toma drástica decisión tras ser desmentida sobre incidente con Jossmery

En los últimos días, Paolo Hurtado y Jossmery Toledo han estado en el ojo de la tormenta tras salir cada uno a dar la versión de lo que fue su romance clandestino. A esta situación se sumó la cuñada del pelotero, quien recientemente tuvo un incidente con la expolicía que la llevó a tomar una drástica decisión ¿Qué hizo?

Jossmery Toledo, ex miembro de la Policía Nacional del Perú (PNP), denunció mediante sus redes sociales que fue agredida por Kiara Fuentes, aún cuñada de Paolo Hurtado, durante su llegada a un conocido centro comercial ubicado en Surco.

Al respecto, Kiara se presentó en distintos programas de espectáculos para dar su versión de los hechos, asegurando que fue la modelo, quien se encontraba en dicho lugar acosando al exfutbolista de Cienciano del Cusco y a su menor hijo.

Sin embargo, esto fue desmentido inmediatamente por un conocido programa de espectáculos, pues las cámaras de seguridad del centro comercial revelaron que, en efecto, Jossmery fue incomodada por Kiara Fuentes mientras se encontraba en la zona de parqueo del lugar.

Tal parece que, al no soportar ser criticada por los cibernautas, Kiara Fuentes terminó por cambiar su perfil de Instagram de una cuenta pública a una privada.

Por su parte, Jossmery Toledo no se amilanó y utilizó sus redes sociales para mostrarse tranquila mientras un conocido espacio de televisión emitía las imágenes que demostrarían su inocencia respecto al incidente que tuvo con la hermana de Rosa Fuentes.

"Esperando los vídeos de la cámara de seguridad. Con la conciencia tranquila porque yo no miento", escribió la expolicía en una de sus fotografías instantáneas de Instagram.

Durante la noche de Halloween, Jossmery se hizo presente en un conocido festival de reggaetón al que llegó rodeada de un fuerte personal de seguridad.

Esto, con motivo de evitar cualquier tipo de agresión en su contra. No obstante, llamó bastante la atención al entonar la popular canción 'Dices' del reggaetonero 'De la Ghetto', lo cual ha sido considerado por sus seguidores como un contundente dardo hacia 'Caballito' Hurtado.

"Dice que no me quiere, pero siempre vuelve conmigo y así no se puede", se le oye decir a la expolicía.