Pedro Moral, expareja de Sheyla Rojas, revela que será papá: "Uno de los momentos más lindos"

15/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El empresario Pedro Moral, excompromiso de Sheyla Rojas, reveló que su esposa, Fabiola Garavito, está embarazada, por lo que se convertirá en papá por primera vez en un par de meses.

Pedro Moral y Sheyla Rojas

En el año 2018 la influencer y el empresario anunciaron por todo lo alto su compromiso de matrimonio. Sheyla comentó que cuando cumplieron un año de relación, Pedro la lenó se sorpresas y una de ellas fue una romántica pedida de mano junto a una banda de músicos.

Sin embargo, el noviazgo llegó a su fin con varios rumores y especulaciones de por medio. El más sonado fue que supuestamente la expareja de Antonio Pavón terminó el compromiso porque Pedro no tenía dinero.

"Mi relación con Pedro no terminó porque tuviera o no dinero. Me parece absurdo que se diga eso, me parece un tema tonto. Yo soy consciente y sé las cosas que pasan en una relación. Se da: a veces tienes, a veces no tienes", contó en aquel entonces.

Años después y lejos de los escándalos, Pedro volvió a enamorarse y conquistó el corazón de Fabiola Garavito. Ambos contrajeron matrimonio, y apesar de que la ceremonia fue estrictamente privada, el hombre de negocios compartió imágenes de los momentos más importantes mediante sus redes sociales.

En abril del año 2022, hubieron fuertes rumores de separación, no obstante, fue el mismo empresario el encargado de desmentir dichas noticias, con una frase que dejó muy claro sus sentimiento spor su esposa.

"La única manera de separarme de mi esposa (Fabiola Garavito) es muriéndome", expresó.

Una gran noticia

En esta ocasión, Pedro Moral vuelve a ser noticia luego de que anunciara mediante sus redes sociales que su esposa Fabiola se encuentra en estado de gestación, por lo que se convertirá en padre en los próximos meses.

En las imágenes publicadas se ve a la feliz pareja con una escografía que muestra varios ángulos del futuro bebé, asimismo, ellos se muestran muy felices por lo que indican es uno de los mejores momentos que están viviendo.

"Tenemos una gran noticia que compartir con ustedes: ¡Vamos a ser papás! Estamos viviendo uno de los momentos más lindos de nuestras vidas, lleno de emociones, nervios y mucha ilusión te esperamos con ansias", escribió en su perfil de dicha red social.

Los comentarios de los cibernautas no tardaron en hacerse notar, incluso uno muy contundente que le recordó su exrelación con la exchica reality: "Qué bueno, encontraste una buena mujer, te libraste de la engendra, por algo pasan las cosas", escribió una usuaria.

De esta manera, Pedro Moral, expareja de Sheyla Rojas, anunció por todo lo alto que será papá por primera vez. Se espera que en los próximos meses revele más detalles del fruto de su amor con Fabiola Garavito.