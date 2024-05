Ana Paula Consorte rompe su silencio tras pelea de Paolo Guerrero con reporteros: Él es tranquilo"

Paolo Guerrero está siendo duramente criticado en redes sociales tras protagonizar una acalorada pelea con un reportero de Magaly Medina. En medio de ello, Ana Paula Consorte habló por primera vez sobre el tema y no dudó en defender al padre de sus dos hijos.

Recordemos que según las imágenes emitidas por el programa de espectáculos de Magaly, Paolo Guerrero reaccionó de forma agresiva con su equipo de prensa cuando se encontraron accidentalmente en una cafetería de San Isidro y le preguntaron sobre el posible embarazo de Ana Paula.

Mientras el 'Depredador' afronta una oleada de críticas, Ana Paula Consorte no dudó en mostrarle su respaldo con un tierno mensaje en sus redes sociales. A pesar de la controversia, la brasileña le dedicó un cariñoso "te amo", acompañado de un emoji de corazón, lo cual demuestra que lo apoya incondicionalmente en medio de la polémica.

La modelo brasileña también utilizó su canal de difusión en Instagram para defender al padre de sus dos hijos, afirmando que es una personas muy tranquila y ella sabe lo qué pasó aquella tarde.

Según contó Magaly, sus reporteros fueron por un café a un local cercano a ATV y casualmente se encontraron con el futbolista de la UCV, por lo que decidieron hacerle algunas preguntas sobre el posible embarazo de su novia Ana Paula Consorte, entre otros temas relacionados a ella, pero Paolo se negó a responder.

Cuando todo parecía haber quedado en un malentendido, los reporteros retornaron a la cafetería y a los pocos segundos Paolo Guerrero apareció con una cara se evidente molestia e ira. El futbolista no midió sus palabras y encaró duramente al hombre de prensa, acusándolo de haberle faltado el respeto.

"¿Eres cag*n, no, después te pegan. No me grabes, encima comienzas a decir 'lo de Ana Paula no sé qué' y te cagas de risa, malcriado", dijo Paolo. "Te ríes encima, te he visto cuando has entrado y todo el mundo ha visto , no te hagas el loco. A mí no me faltes el respeto háblame de fútbol y lo que quieras, todo bien", agregó.