Magaly Medina no se calla y responde a Paolo Guerrero por enfrentarse a su reportero

En la última emisión de 'Magaly TV, La Firme' del 8 de mayo, la presentadora Magaly Medina abordó el tema de Paolo Guerrero y su enfrentamiento con uno de los reporteros del programa. La 'Urraca' respondió de manera tajante, señalando la supuesta falta de control emocional del futbolista.

Según lo reportado, el incidente comenzó cuando Paolo Guerrero se encontró con tres periodistas del programa de ATV en una cafetería, y uno de ellos le preguntó sobre el supuesto embarazo de Ana Paula Consorte, tema que está siendo objeto de especulación por varios medios de comunicación.

Magaly Medina no dudó en abordar el tema en su programa, señalando la falta de madurez y control emocional de Paolo Guerrero. En un inicio, expresó su desaprobación por la reacción del futbolista, destacando que su falta de control emocional es evidente.

"Cuando siempre le quieren echar la pelota al otro es signo de una inmadurez, es lo que yo considero y creo que cualquiera lo diría así sin necesidad de ser psicólogo, él perdió los papeles porque los pierde y no había provocación alguna de parte de mi reportero y para que no quede duda alguna sobre el comportamiento de mi reportero", sostuvo.

"Paolo, tú no necesitas que alguien mande a que tú te salgas de tus casillas, te las sacas solo. No tienes control de tus emociones ni de tu ira", agregó.

La periodista también negó que haya sido un seguimiento premeditado contra Paolo Guerrero, enfatizando que el encuentro fue pura casualidad y que no hubo provocación por parte de su reportero.

"El cómo ve fantasmas, como no sabe hacer un mea culpa, y decir que el otro tiene la culpa. No entiendo, mi urraca no le faltó el respeto. Ellos fueron a tomar café y no seguirlo", contó.