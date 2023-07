Sheyla Rojas agrade a su expareja Pedro Moral: "Me hiciste mala fama y me abriste los ojos"

Sheyla Rojas y Pedro Moral tuvieron una de las relaciones más polémicas del espectáculos en los últimos años, pues al parecer llevaban un romance de ensueño que terminó de la noche a la mañana porque supuestamente Pedro no quería pagar una boda de 50 mil dólares. Ahora la modelo ha decidido enviarle un mensaje a su expareja.

La influencer que desde hace un tiempo se mudó a México, se presentó en el programa "Mande quien mande", donde fue consultada sobre sus exparejas, entre ellas Pedro Moral.

En ese sentido, Sheyla se refirió a las palabras de Pedro, quien hace poco dijo que lo dejó con una deuda millonaria tras la cancelación de su matrimonio.

"Le tengo que agradecerle porque me abrió los ojos y gracias a él y a la fama que me hizo, pues me hizo tomar las cosas de otra perspectiva. Entonces, por premio, lo llevo de viaje", dijo bastante segura.