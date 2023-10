¡Pone el parche! Hija de Tula Rodríguez la defiende de críticas por su pasado: "La conozco mejor que todos"

09/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Valentina Carmona, hija de Tula Rodríguez y el fallecido Javier Carmona, está vacacionando con su madre por su cumpleaños e hizo una pausa para responder a los internautas que critican el pasado de su madre, pues mediante sus redes sociales, algunas personas le consultaron si conocía los antecedentes de la exconductora de TV.

El cumpleaños de Valentina

La hija de la ex actriz cómica está cumpliendo 15 años y decidieron celebrar yendo de vacaciones en el exclusivo crucero 'Harmony of the Seas', uno de los más grandes y lujosos del mundo, por lo que Tula utilizó sus redes sociales para expresar lo mucho que ama a su hija y lo orgullosa que se siente de ella.

"Es una belleza y es una bendición. Estoy emocionada y agradecida con Dios por todo y, por su supuesto, con ustedes que son el público que permite estas cosas maravillosas y el trabajo que Dios me da hado. Me emociono al ver a mi hija feliz, es el mejor regalo", escribió Tula en Instagram.

¿Qué dijo Valentina sobre su madre?

La hija de la exconductora de "Emprendedor ponte las pilas" abrió una caja de preguntas en su cuenta de Instagram y uno de sus seguidores le hizo una pregunta que parece le incomodó un poco. "¿Sabes el historial de tu mami?", le consultaron.

La respuesta de Valentina no se hizo esperar y mediante una siguiente historia, afirmó que ella misma ha hablado con su madre sobre los temas del pasado.

"Claro que sí, sé lo que ha hecho antes y después de mí. Ella misma me lo ha contado. No necesito que alguien más me lo diga, me molesta cuando la gente me quiere contar cosas que mi mamá ha hecho antes de tenerme como si no supiera", escribió.

Valentina defiende a Tula por su pasado

En la misma publicación, la hija del fallecido empresario Javier Carmona, también comentó que tiene la suficiente confianza con su madre para hablar de todo lo que ha pasado y gracias a eso, es quien es ahora.

"No necesito que alguien más me lo cuente, mi mamá y yo nos tenemos mucha confianza, por ende, la conozco mejor que todos. Cabe agregar que a mí no me molesta lo que ha hecho mi mamá antes de mí, gracias a todo ese trabajo y esfuerzo, tenemos lo que tenemos y estamos donde estamos", concluyó.

Es así que, la hija de Tula Rodríguez dejó claro que no le gusta que las personas critiquen a su madre por su pasado, ya que ella está enterada de todo y no le molesta en absoluto.