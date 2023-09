¿Qué dirá Gabriela Serpa? Alfredo Benavides revela que lleva a 'Robotina' a restaurantes lujosos

Alfredo Benavides vuelve a acaparar las portadas de los diferentes medios de espectáculos al revelar su interés por Karelys Molina mejor conocida como 'Robotina'. ¿Qué dirá Gabriela Serpa de todo esto?

En la más reciente edición de 'Magaly TV, La Firme', la conductora tuvo como invitado a Alfredo Benavides, quien se mostró bastante cercano a la modelo Gabriela Serpa durante una celebración en la popular 'Casa de Magaly'. Esto, generó inmediatamente rumores de una posible reconquista por su parte.

No obstante, en el último capítulo de dicho reality, el artista no tuvo problemas en señalar que se encuentra 'en otras', haciendo referencia a sus salidas con la popular 'Robotina'.

Es así que, la 'Urraca' aprovechó la oportunidad de tener al cómico en su set y, sin dudarlo, le preguntó por las supuestas salidas que tendría con Karelys Molina, a quien estaría llevando a lugares lujosos con el objetivo de conquistarla.

Ante dicha pregunta, Benavides no tuvo ningún problema en afirmar los rumores: "Sí, ¿por qué no?". En seguida, fue criticado por Magaly debido a que estaría presuntamente de 'picaflor' desde que ingresó a su reality.

Como se recuerda, en el episodio emitido el pasado miércoles, 20 de septiembre, Alfredo Benavides confesó que estaba interesado en Gabriela Serpa, asegurando que ya no servía de nada puesto que la modelo tenía pareja.

Sin embargo, Magaly Medina no dudó en asegurar que Serpa tendría aún sentimientos por el cómico debido a que constantemente le pregunta por quién está interesado.

"¿Por qué me está preguntando quién me gusta? Si yo le digo a usted: 'Tú me gustas'. Tú me parchas si tienes tu pareja", expresó el cómico.