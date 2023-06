Claudia Serpa se pronuncia tras 'tocamiento' de Chikiplum: "No me dejo manosear por nadie"

Hace unos días durante las grabaciones de "La casa de la comedia", los usuarios se percataron de un incidente que pasó entre Claudia Serpa y José Luis Rios, más conocido como 'Chikplum', pues el pequeño actor fue acusado por los internutas de haber intentado tocar indevidamente a una de las hermanas Serpa.

La actriz cómica brindó una entrevista a un conocido medio local, en el que destacó que conoce al pequeño cómico, además de indicar que es amigo suyo.

"Todo es actuación. Ellos me invitaron ('Casa de la comedia'), Chiki es mi compañero de la Chola y soy amiga de Kathy, su esposa", expresó a Trome.

Ante esto, el entrevistador le comentó que los usarios no lo habían tomado como una broma, y que Chikiplum se sobrepasó con ella, a lo que la cantante insistió en que no pasó nada malo.

"Para nada. Nunca me ha faltado el respeto, 'Chikiplum' es un señor y yo quiero mucho a su esposa Kathy y a su familia. Así que no hay nada de malo, todos somos profesionales", prosiguió.

Seguidamente, resaltó que en la actuación cómica siempre tiene que haber complicidad entre los actores para que eso enganche al público.

"Todo es actuación, somos compañeros de años. Obviamente a la hora de actuar tiene que haber complicidad y son respetuosos conmigo (...) Yo no me dejo manosear por nadie. Yo respeto y pido lo mismo en todo trabajo, así que no hay nada malo", concluyó.