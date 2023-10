¡Qué fuerte! Padre de Alejandra Baigorria agrede verbalmente a periodista: "Tu esposa mete candela"

06/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Lo volvió a hacer. El padre de la chica reality Alejandra Baigorria ha vuelto a estar involucrado en un escándalo, pues se enfrascó en una pelea verbal y agredió a un periodista que estaba realizando su labor, incluso, el burgomaestre se refirió a la esposa del hombre de prensa en medio de un intercambio de palabras.

El enfrentamiento de Sergio Baigorria

"Sería bueno que escuche a la población y encaminar esa decisión que tiene usted de poder hacer obras en el distrito", le comentó el reportero al burgomaestre de Chaclacayo al padre dela chica reality.

Sin embargo, no esperaba una reacción bastante a la defensiva por parte del alcalde, quien optó por responder de forma agresiva e incluso, se refirió a esposa del hombre de prensa.

"Mira, yo escucho a la población y también a tu esposa, que es la que mete candela", respondió.

El hombre de prensa quedó sorprendido por la actitud del alcalde y se lo hizo saber en seguida. "Un poco más de respeto alcalde, por qué se pone alterado, siempre hay que tener bastante respeto alcalde, trata de controlarse alcalde".

Finalmente, Sergio Baigorria le hizo un pedido al periodista. "No hable a espaldas de mí (...) no me estoy alterando, mira las máquinas que estoy trayendo. Si estoy trabajando y tú has tu trabajo también como periodista, no trolees a los alcaldes", sentenció.

Antecedentes

Como se recuerda, no es la primera vez que Sergio Baigorria tienen actitud que deja mucho que desear, ya que hace varios meses en declaraciones a la prensa, tildó de ignorantes a quienes le habían dado su voto.

"Eso manifiestan los ignorantes, que todo es culpa del alcalde, nos hemos confiado todos, hasta el presidente, es un desastre natural. ¿Ante un desastre natural qué vas a hacer? ¿Qué harías ante un huaico?", expresó el alcalde en aquella oportunidad en plena crisis climatológica.

Ale Baigorria habría gastado 2 millones en la compra de su depa

"Magaly TV, la firme" contó que los integrantes de "Esto es guerra" están viviendo en un departamento dúplex de 200 metros cuadrados, además, cuentan con u a terraza de 70 metros cuadrados que están presumiendo en sus redes sociales.

Asimismo, se informó que el departamento más cómodo de esa construcción tiene un costo de 1,200,000 soles, pero Alejandra y Said optaron por el dúplex en el último piso, el cual tiene un costo que bordea los 2 millones de soles, para lo cual la 'rubia de Gamarra' habría pedido un préstamo al banco.

Es así que, Alejandra Baigorria estuvo en el ojo mediático y ahora su padre también lo está, después de haber enfrentado verbalmente a un periodista.