¡Regresó con todo! Gian Marco estrena nuevo tema junto a Mike Bahía: "La música sana y te llena de alegría"

El cantautor peruano Gian Marco sorprendió al lanzar este último viernes, 22 de septiembre, un nuevo tema en colaboración con Mike Bahía. Esto, como parte de su nuevo disco 'Aún me sigo encontrando'.

A través de su cuenta oficial de YouTube, el cantante peruano estrenó su nuevo tema titulado 'Contigo Hasta El Final' y, hasta el momento, ya cuenta con más de 54 mil vistas.

Este nuevo sencillo cuenta con ritmos caribeños, los cuales crean una canción llena de mucha energía y alegría. Asimismo, combina elementos del género pop y la tan pegajosa música latina.

En cuanto a la letra, esta habla del amor y la conexión que puede existir entre dos personas, quienes se prometen estar juntos hasta el final.

Como se sabe, Gian Marco es un gran cantautor conocido por su talento para fusionar distintos géneros en sus canciones y, esta vez, optó por aventurarse en el ritmo caribeño, creando junto a Mike Bahía una combinación única.

El intérprete de 'Hoy' estuvo como invitado en el programa de Cristian Rivero, el cual se transmite por YouTube. Es así que, optó por brindar detalles acerca del cáncer que padeció, manifestando que pudo darse cuenta a tiempo, gracias a los chequeos que se hace por el pasado médico de su padre, quien falleció a los 49 años a causa del mismo mal.

"Se lo recomiendo a todo el mundo, todos los años de mi vida me hago un chequeo siempre", dijo el cantante.

Según dijo, el peor momento para él fue cuando tuvo que someterse a distintos exámenes médicos, teniendo que ser paciente para poder conocer los resultados por parte de los médicos.

"En esa espera se te cruzan muchas cosas por la cabeza y en mi caso yo decía: 'Caramba, me está pasando no lo mismo que mi padre, pero sí la angustia de saber'. En ese momento te entra un miedo, pero fue momentáneo. Fue como: 'Ok, si tengo eso, ¿Cómo dejo organizada la vida? ¿Cómo dejo organizados a mis hijos?'. Eso fue lo que pensé, luego todo estuvo bien, pero mi proceso la pasé de esa manera", afirmó.