Cristian Rivero antes de salir con Gianella Neyra: ''Nunca he terminado bien mis relaciones''

Cristian Rivero viene incursionando en las diferentes plataformas digitales, por lo que hace algún tiempo abrió su canal de YouTube y en la última edición de su programa invitó a la psicoterapeuta Lizbeth Cueva y analizaron las relaciones amorosas del presentador antes de conocer a Gianella Neyra.

Durante la conversación que mantuvo con la psicoterapeuta, el presentador de televisión comentó que para él es un tanto complicado mantener la fidelidad con una pareja debido a que el ser humano siempre enfrentará situaciones de tentación, las cuales pueden interferir con sus decisiones de compromiso.

Sin embargo, la especialista indicó que es muy importante que las parejas sepan desde un inicio que es lo que están buscando y cómo es que están llegando a la vida de la otra persona, es decir, tener conocimiento acerca del fin de su anterior relación.

Ante las explicaciones que brindaba la psicóloga, Cristian Rivero decidió confesar que, antes de conocer a Gianella Neyra, sus relaciones terminaban muy mal. No obstante pudo cambiar ese aspecto.

"Nunca he terminado bien mis relaciones, nunca... Tengo contacto con una y otra enamorada, pero en su momento, nunca he terminado bien... Hoy soy otra persona, hay unas cosas que no caería en la misma situación", confesó durante la entrevista.