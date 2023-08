Rodrigo Fernandini conquista el paladar estadounidense con la gastronomía peruana

En la reciente emisión de 'Magaly TV, La Firme' se presentó un revelador informe sobre la vida de Rodrigo Fernandini, un exconcursante de reality de 32 años, cuya historia está marcada por su búsqueda del famoso 'sueño americano' en los Estados Unidos. El joven, quien participó en 'Esto es guerra', ha dado un giro notable en su carrera al inaugurar un restaurante en Nueva York, denominado 'Artesano', como un homenaje a la sabrosa gastronomía peruana.

En su entrevista con Magaly Medina, Rodrigo Fernandini compartió sus reflexiones y experiencias sobre esta nueva etapa de su vida. Aunque admitió sentir cierta nostalgia por las cámaras de televisión, dejó claro que su enfoque principal radica en la realización de su pasión culinaria en tierras extranjeras y en la promoción del renombre de su país natal.

"Sí, se extraña (estar en la televisión), pero yo quería hacer esa transición de hacer lo que realmente me apasiona. Me di la oportunidad de hacer lo que a mí me gusta y empecé a cocinar", expresó el exconcursante, quien también es recordado por su relación con Nataniel Sánchez.