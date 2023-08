Rodrigo González minimiza a Mariana de la Vega: "Si Maju no ha salido a hablar, tú sobras"

Rodrigo González, conductor de 'Amor y Fuego' optó por referirse a Mariana de la Vega, la joven con quien fue captado el esposo de Maju Mantilla, Gustavo Salcedo, ingresando a un conocido hotel de Lima.

Luego del polémico ampay, el conductor de 'Amor y Fuego' cuestionó a Mariana de la Vega por la extraña publicación que hizo y haber cerrado su cuenta de Instagram, incrementando las especulaciones sobre una posible infidelidad por parte del esposo de Maju Mantilla.

"Ahora la actitud de la chica, que abro y cierro, (el Instagram), que pongo o no la foto, no ayudas cariño", iinició diciendo durante su programa.

Seguido a ello, el popular 'Peluchín' no tuvo mejor acción que minizar a Mariana de la Vega, señalándole que, si la exmiss Mundo no ha salido a pronunciarse, ella saldría sobrando en el tema.

"Si Maju no ha salido a hablar, tú sobras (...) ¿quieres saber qué papel cumples aquí? Ninguno. Tú sobras. Calladita deberías quedarte. Tú no estás para salir a defenderte u otra cosa (...) Ahí hay un matrimonio y si tienes la consciencia tranquilita, sigue con tu vida", expresó.

Tras ser abordado por los reporteros de 'Amor y Fuego', Gustavo Salcedo decidió tomarse unos minutos para responder sobre el reciente ampay que lo vincula a una joven mujer que no es María Julia Mantilla.

Es así que, el deportista explicó que Mariana de la Vega era solo una amiga con la que fue al gimnasio, asegurando que existen pruebas de que nunca pasó nada con ella.

"Mariana es una amiga que no tiene que ver nada en esta historia. Solamente se fue a hacer deporte ese día y en el gimnasio hay cámaras y hay evidencia", explicó al medio de espectáculos.

Asimismo, reveló que la joven estuvo presente durante su matrimonio, que es la ex de un amigo suyo y que el encuentro que tuvieron fue netamente deportivo.

"Ha estado en mi matrimonio. Es la ex de un amigo mío. No hay absolutamente nada con esa chica. Yo soy deportista y ella es deportista. Es absolutamente deportivo. No hay nada que dudar", aseguró Salcedo.