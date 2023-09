Samahara Lobatón lanza comentarios discriminatorios contra Youna: "Tu familia de negros, cholos"

Rodrigo González, conocido como 'Peluchín', ha generado controversia al compartir un video en el que se escuchan comentarios discriminatorios y racistas por parte de Samahara Lobatón hacia su expareja, Youna. Este video ha sacudido el mundo del espectáculo y ha generado un gran revuelo en las redes sociales.

El programa de espectáculos conducido por Rodrigo González promete presentar un informe completo sobre la creciente pelea mediática entre Samahara Lobatón y Youna, expareja de la primera.

En los primeros segundos del video compartido por 'Peluchín', se puede escuchar a Samahara Lobatón dirigiéndose a su hija, diciendo: "A tu papá no le interesa hablar contigo, hijita". Sin embargo, lo que ha causado una mayor conmoción es el contenido discriminatorio y racial que se revela en el avance del programa.

Samahara Lobatón hace comentarios despectivos sobre Youna, sugiriendo que su hija se parece a su propia familia, pero calificando la familia de su expareja con términos ofensivos:

Además de los comentarios ofensivos, el programa de espectáculos promete presentar mensajes de WhatsApp que documentan conversaciones entre Samahara Lobatón y Youna, lo que podría arrojar más luz sobre la disputa entre ambas partes.

La disputa continúa sin tregua. Después de que Samahara Lobatón volviera a cuestionar el papel de Youna como padre, este último optó por utilizar su cuenta de Instagram para refutar sus afirmaciones y ponerla en una posición incómoda.

Youna no solo señaló que no ha tenido acceso a su hija Xiana durante más de una semana. El barbero explicó inicialmente que ha pasado un tiempo sin ver a su hija Xiana y que su madre intenta influenciarla negativamente para que lo desprecie.

"Me toca verte por fotos de terceras personas porque me prohiben las maneras de verte. (...) Si estoy tan lejos fue por ti, para poder darte todo lo que te mereces y me duele en el alma ver cómo te manipula", escribió.

Además, arremetió contra la influencer, argumentando que es ella quien atraviesa dificultades económicas. Afirmó que la hija de Melissa Klug le ruega angustiada que la ayude a saldar sus deudas.

"La que no tiene plata eres ´tu que le debes a medio Perú. Te reto a que publiques los audios donde digo que no me interesa mi hija. [...] Y mañana (hoy) todos se van a enterar como me ruegas para que te pague tus deudas, llorando, que estás en Indecopi (Infocorp)", declaró.