¿Se viene la boda? Paolo Guerrero asegura que se encuentra feliz con Ana Paula Consorte

El capitán de la selección peruana de fútbol, Paolo Guerrero parece haber sentado cabeza con su actual pareja y madre de su último hijo, Ana Paula Consorte, pues en una reciente entrevista con el exfutbolista 'Cuto' Guadalupe, confesó que se encuentra feliz en esta etapa de su vida.

El "depredador" brindó una entrevista de más de dos horas al canal de YouTube "La fe de Cuto", donde entre otras cosas, habló sobre su relación con Ana Paula Consorte, quien parece haber domado al jugador de fútbol.

En ese sentido, el delantero peruano reveló con orgullo que su último hijo se llama Adriano y espera que siga su legado en el fútbol, ya que sus otros hijos no lo hacen hasta el momento.

"Mi gordo, tiene ojos verdes, está grande... es mi última chance para que me siga los pasos", expresó el capitán.

En otro momento de la entrevista, el futbolista peruano habló abiertamente sobre sus romances a lo largo de su vida, esto a través de una catársis en la que dijo que nunca he sido su intención dañar a nadie.

"Siempre me he manejado tranquilo, vivir tranquilo, no hacerle daño a nadie es lo principal. Uno tiene sus cosas, a veces hay procesos que terminan, comienzas otros y sigue la vida", declaró.