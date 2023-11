¡Sin miedo! Magaly Medina minimiza a Jefferson Farfán tras anunciar que tiene pruebas en su contra

17/11/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Sigue la polémica! Magaly Medina tomó unos minutos de su programa para dirigirse a Jefferson Farfán, quien recientemente ganó la demanda en contra de la popular 'Urraca'.

Magaly minimiza advertencias de Farfán

Durante la última edición de 'Magaly TV, La Firme', la conductora se refirió las últimas publicaciones que hizo el exfutbolista de Alianza Lima mediante sus redes sociales.

Y es que Farfán compartió una serie de capturas de WhatsApp, deslizando la posibilidad de que la producción del programa de la 'Urraca' estaba tratando de negociar con él la reciente demanda que le ganó a la presentadora.

Sin embargo, Medina se mostró totalmente segura y minimizó las supuestas pruebas de exdeportista.

"Hace unos días, Jefferson Farfán ha publicado en sus redes sociales, yo no sé, ahora que no juega, no hace nada, quizá tiene tiempo para comenzar a sugerir cosas", inició diciendo Magaly Medina.

En ese contexto, la conductora de espectáculos recordó que en marzo del 2019, cuando iba a emitir un ampay de Ivana Yturbe con Mario Irivarren, mientras ella salía con 'Foquita', un intermediario de este llamó a su producción para evitar que salga dicho informe.

"Sale la promoción a la 1 de la tarde, llama un intermediario y le hacen una propuesta, que Jefferson me da la entrevista con él en Moscú si es que yo no paso las imágenes del ampay. Después vinieron por otro lado, por Ney Guerrero, por supuesto que Ney es tan respetuoso que ni siquiera me lo comentó. Me enteré más tarde por el productor de mi equipo", precisó la 'Urraca'.

No le tiene miedo

Finalmente, la polémica comunicadora recalcó que Jefferson ya no es un personaje importante para la farándula, por lo que incluso lo retó a que muestre las supuestas pruebas que tiene en su poder donde estaría conversando con su productor.

"En este programa tenemos mejores cosas qué hacer que hablar de Jefferson Farfán, que está desaparecido del medio. Ya no es el mediático que era hace años. Esa vez me ofrecieron entrevista a cambio de no sacar ese reportaje que lo dejaba en ridículo... Saca todo lo que quieras, tienes conversaciones, sácalas", concluyó la periodista de espectáculos.

Tal parece que a Magaly Medina le tiene sin cuidado lo que Jefferson Farfán pueda decir o hacer, por lo que en su programa terminó retando al futbolista a sacar las pruebas que dice tener.