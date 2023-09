¿Tiene su apoyo? Galán de Érika Villalobos le dedica romántico mensaje a pocos días de la novela con Aldo Miyashiro

El actual saliente de Érika Villalobos, Erik Zapata, decidió dedicarle un mensaje a la actriz peruana mediante sus redes sociales. Como se recuerda, esta semana se estrena la novela de Aldo Miyashiro con su exesposa.

Al parecer, Érika Villalobos y Erik Zapata estarían cuidando su vida personal al máximo luego de ser ampayados hace un par de semanas. Sin embargo, el fin de semana el empresario tuvo su gesto romántico con la actriz peruana a través de las redes sociales.

A pesar de que la exintegrante de 'Torbellino' estrenará una novela junto a su exesposo Aldo Miyashiro, al parecer eso parece no importarle al galán de la actriz, por el contrario presumen que su relación sigue en pie y están más unidos que nunca.

Mediante sus redes sociales el denominado "galán madurito" publicó una fotografía donde se lee un mensaje. Cabe resaltar que la cuenta de Instagram de Erik es privada, sin embargo, el mensaje pudo ser visto debido a que Villalobos lo compartió en su perfil, el cual es público.

Erik Zapata a Érika Villalobos.

"Me perdí en su mirada, es que el color de sus ojos me encantaban, no eran ni azules, ni verdes. Eran color café, café que quitan el sueño, café que producen desvelo", se lee en la imagen compartida por Instagram.