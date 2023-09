'Tomate' Barraza tiene emotivo encuentro con su hija y Vanessa López lo encara por "exponerla en redes"

El salsero Carlos 'Tomate' Barraza y la modelo Vanessa López se encuentran enfrentados por la tenencia de la hija que tienen en común, y hace poco el cantante denunció que no ve a su hija hace dos semanas, pero finalmente ayer pudo reencontrarse con ella y protagonizaron un tierno momento.

Cabe resaltar que, hace poco Barraza denunció que su expareja le impedía ver a su hija si no le pagaba 200 soles de la nana, que supuestamente él debe asumir.

"Yo quiero ver a mi hija, no tengo ninguna intención de enfrentarme a su mamá, pero no me queda más remedio. Ya van a ser dos semanas y con esta que viene, la segunda semana de setiembre, ya serán tres. No sé qué es lo que pretende la señora", dijo hace dos días.