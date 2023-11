Tula Rodríguez rompe en llanto después que su hija pida usar el anillo de boda que le dio Javier Carmona

Tula Rodríguez compartió un emotivo momento junto a su hija Valentina. La exvedette contó que su primogénita con el fallecido empresario le pidió usar el anillo de bodas que su padre Javier Carmona le dio, lo cual la emocionó hasta las lágrimas. Todo esto ocurrió debido a que la adolescente tenía que asistir a su fiesta de cierre del año escolar.

Como se sabe, la exconductora de 'Emprendedor ponte las pilas' lleva una buena relación con su hija Valentina, con quien recientemente viajó en un lujoso crucero como regalos por haber cumplido 15 años.

La exintegrante de "Risas de América" utilizó su cuenta de TikTok para mostrar como su hija se preparaba para asistir a su fiesta escolar. "¿Dónde está mi bebita? Amor, estás hermosa", se le escucha decir con la voz entrecortada.

Enseguida, explicó que el motivo de su emoción es porque su hija le había pedido usar el anillo que Javier Carmona le dio durante la boda, lo cual para ella significa mucho.

"Les cuento que Vale quiere ponerse mi anillo de matrimonio, quiero contenerme pero no puedo, quiere mi anillo de matrimonio, estoy con el corazón a mil, puedo parecer ridícula pero no lo puedo evitar", agregó.

Hace algunas semanas, Tula Rodríguez protagonizó un emotivo momento durante una entrevista, pues no pudo contener las lágrimas al hablar de Javier Carmona, su fallecido exesposo y padre de su hija Valentina.

"Cuando yo he dicho 'te amo' a alguien, se lo he dicho con tanta verdad y eso solamente ha sido con él. No me arrepiento de haberme casado con él. Volvería a repetir la historia, aunque haya sido dura y aunque me haya tocado un final complejo, yo lo volvería a repetir", dijo con emoción.