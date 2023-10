Valeria Piazza revela que será sometida a delicada operación debido a una bacteria: "Tengo un hueco"

13/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La ex Miss Perú, Valeria Piazza, no se encuentra pasando un buen momento, pues su salud se ha visto afectada por una bacteria que ha entrado a su cuerpo. Según comentó, piensa alejarse de la pantalla chica por un tiempo debido a que será sometida a una operación para que su salud no se vea más afectada.

El estado de salud de Valeria Piazza

La modelo utilizó sus redes sociales, específicamente su cuenta de Instagram, para contar detalles sobre su estado de salud, esto después que una bacteria ingrese a su organismo y le produzca un hueco en el paladar.

"No les he contado, pero la próxima semana me tengo que operar. Se me metió una bacteria que se empezó a comer el hueso del paladar. De locos en verdad", empezó contando la figura de América TV mediante sus historias.

Asimismo, informó que se tomará un descanso de las redes sociales y la televisión con el objetivo de recuperarse de forma rápida.

"Mi cirugía está programada para el miércoles y Por ese motivo estaré desaparecida por aquí y por la tele para recuperar más rápido", agregó.

Finalmente, contó que últimamente tenía muchos dolores de cabeza y debido a eso, fue a consulta médica sin imaginar que recibiría tal diagnóstico, además, agradeció el apoyo de su esposo Pierre Cateriano.

"Por eso me dolía tanto la cabeza, literalmente tengo un hueco, pero con la cirugía todo estará bien como siempre. Pasaré el post operatorio engreída por Pierre (su esposo) y mi peluche", concluyó.

¿Qué enfermedad rara padece Valeria Piazza?

Según contó Valeria Piazza hace algún tiempo, un día se sintió mal, pensó que algo extraño le pasaba porque estaba pálida y decidió cancelar sus reuniones. En la madrugada, tuvo fuertes dolores que la llevaron a sufrir un desmayo. Al amanecer, su madre la encontró inconsciente en su cama y fue trasladada a una clínica de emergencia. Esto sucedió a fines del 2017.

"Desaparecí de todo casi seis meses. En Perú, como no tenía un diagnóstico, tuve 9 médicos y hasta me diagnosticaron infección al cerebro, dijeron que la infección se había generalizado por todo el cuerpo, incluso le dijeron a mi mamá que me tenían que cortar el pie, porque al no tener mucha circulación en la sangre, los pies se me pusieron negros", contó en entrevista con Jesús Neyra.

Es así que, Valeria Piazza está pasando nuevamente por un problema de salud y será sometida a una operación los próximos días después que una bacteria haya entrado a su organismo.