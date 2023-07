Valeria Piazza anuncia su salida de "América Hoy": ¿Brunella Horna regresará como conductora?

En una inesperada noticia, Valeria Piazza confirmó su salida del programa "América Hoy", donde había ingresado en reemplazo de Brunella Horna. La modelo peruana reveló que asumirá la conducción del bloque de "Espectáculos" en Primera Edición, debido a las vacaciones de la actriz Rebeca Escribens.

"Yo dije que iba a estar pronto en Primera Edición, Rebe sale de vacaciones y yo voy para allá", expresó Valeria Piazza. Ante la pregunta de Ethel Pozo sobre si se iría del magazine, la modelo optó por el silencio, generando incertidumbre entre sus compañeros.

Tras la confirmación de la salida de Valeria Piazza, Christian Domínguez reveló que el productor de "América Hoy" Armando Tafur había adelantado cambios y sorpresas para el mes de agosto en el programa matutino.

"Chicas, se vienen cambios de elenco en América Hoy", agregó Edson Dávila, dejando abierta la posibilidad de nuevos rostros en el popular magazine. Aunque no se mencionó directamente, no se descarta el regreso de Brunella Horna, quien se alejó del programa en abril de 2023.

Durante una entrevista en el programa del 17 de abril, la joven sorprendió al comunicar su decisión de abandonar temporalmente el magacín.

"No estoy diciendo adiós, sino hasta luego... Estoy dando un paso atrás por un tiempo", expresó. "Las últimas semanas han sido complicadas en cuanto a mi salud, mi médico me ha recomendado descansar. Aunque soy algo rebelde y no le hice caso, decidí seguir trabajando en lugar de cuidarme", explicó respecto a la razón de su partida.