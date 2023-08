Vanessa López explota contra 'Tomate' Barraza por demanda: "Estás enfermo, te quiero lejos de mi vida"

Vanessa López lleva una batalla mediática con el padre de su hija, Carlos 'Tomate' Barraza, quien ha formalizado una denuncia en su contra; ante esto, la integrante de "La casa de Magaly" arremetió contra el salsero y reveló los actos de violencia que cometió en su vivienda hace unos días.

La influencer usó su cuenta de Instagram para mostrar el oficio que le llegó, esto producto de una denuncia que le ha interpuesto su expareja. La cantante no se quedó callada y lanzó fuertes acusaciones contra el padre de su hija.

"O sea hace el escándalo en mi casa, me descuadra la puerta, me saca una uña acrílica y encima me denuncia. ¡Estás enfermo!!!!", escribió Vanessa al inicio de su comunicado.