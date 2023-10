(VIDEO) ¡Ampay! Anitta fue captada teniendo relaciones sexuales con su novio en una playa desierta

Larissa de Macedo Machado, más conocida por su nombre artístico Anitta, es una de las cantantes del género urbano más reconocidas del mundo y hace poco sorprendió al revelar que hace algún tiempo fue captada teniendo relaciones sexuales con su novio mientras estaban vacacionando en una playa desierta.

La famosa cantante brasileña se presentó en el programa "De noche pero con Vitor", donde el conductor le hizo varias preguntas sobre su carrea musical, pero también sobre su vida personal y en medio de todo eso le consultó sobre algo muy íntimo. "¿Qué es lo más vergonzoso que te ha pasado en una noche de pasión?", consultó.

Enseguida, Anitta procedió a contar que no fue de noche cuando pasó un incómodo momento en el acto íntimo, sino en el día. Según ella, todo sucedió cuando estaba de viaje con su entonces novio en una playa casi desierta.

"No era una noche, era un día de pasión. Yo tenía un novio. Yo tenía un novio (yo tengo mucho miedo y vergüenza de estar ahí públicamente, soy totalmente soy al revés de los que piensa la gente) y me convenció un día estabas en una playa para hacer cositas" y yo le decía que no", empezó contando.