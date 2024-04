¡El 'Capi' busca novia! Nicola Porcella anuncia reality para encontrar al amor de su vida

Nicola Porcella se ha convertido en uno de los solteros más codiciados de todo México tras su paso por 'La casa de los famosos', por lo que el actor comentó que su nuevo proyecto, junto con Televisa, será realizar un reality donde buscará novia y posiblemente al amor de su vida.

Recordemos que actualmente Nicola viene participando de la novela 'El amor no tiene receta', donde interpreta a un joven bastante enamoradizo. Sin embargo, una vez que termine las grabaciones de esta producción, se enfrascará de lleno en la realización del comentado reality.

El exparticipante de 'Esto es Guerra' brindó declaraciones para un conocido espacio de espectáculos mexicano y confesó que el proyecto no es nuevo, sino que se viene preparando desde hace el año pasado, cuando estaba en 'La casa de los famosos'.

"Me van a buscar pareja. Es un proyecto que se viene cocinando desde el año pasado, desde que salí de 'La casa'. Es un mes que voy a tener que salir después de que acabe la novela y cuadrando los tiempos porque quiero llegar también a 'Aventurera'", dijo Nicola al programa 'Hoy'.

En esa misma línea, Porcella aclaró que pese a ser vinculado por varias figuras del espectáculos mexicano, actualmente se encuentra soltero y por ello, se podrá realizar el reality.

"Acuérdate que se viene un programa nuevo que me van a conseguir pareja. Tengo que ver, por ahí que Televisa me consigue y me hace el milagrito", concluyó.