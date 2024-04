¡No se deja! Jefferson Farfán apela denuncia de Melissa Klug por violencia psicológica a su hijo

30/04/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jefferson Farfán no se quedó de brazos cruzados tras la denuncia que le interpuso Melissa Klug por una presunta violencia psicológica a su hijo mayor. Por ello, el exfutbolista apeló a esta acción legal y rechazó las medidas de protección que ordenaron las autoridades.

A través de sus redes sociales, el exfutbolista se defendió mostrando capturas de la conversación que tuvo con su menor hijo, desmintiendo a la popular 'Blanca de Chucuito'.

"Ante la denuncia malintencionada de la madre de mis hijos, voy a aclarar lo siguiente... Mi hijo mayor no me cayó de sorpresa como lo dice la madre, él me consultó si podía ir a mi casa a estar con su primo y mi respuesta fue muy clara, que claro que podía i r", contó en su Instagram.

Apela denuncia de Melissa Klug

Como era de esperarse, el afamado '10 de la calle' apeló esta medida por parte del Poder Judicial, al considerar que no violentó a nivel emocional a su hijo e indicó que no está de acuerdo con las garantías que han interpuesto las autoridades.

Por esta razón, 'América Hoy' se comunicó con el abogado de Melissa Klug, Juan Montenegro y confirmó la apelación de la 'Foquita'.

"Han apelado los señores, han apelado. Consideraban seguro que la situación no amerita como para una medida de protección... más bien, yo creo que es un buen motivo para que las personas que están inmersas en esto se puedan comunicar mejor", dijo para el magazine.

Acusaciones de Melissa Klug contra Jefferson Farfán

Melissa Klug no solo habría denunciado a Jefferson Farfán por el episodio de la visita de su hijo a su papá supuestamente de manera sorpresiva, sino por diferentes motivos. Un conocido programa de espectáculos accedió al expediente legal que hay entre Melissa y Jefferson, descubriendo todas las acusaciones que hizo la empresaria contra el exfutbolista.

"En el colegio le ofrecieron cursos de nivelación y encontró uno específico para la carrera que desea estudiar, pero su papá no acepta realizar el pago de esas clases, dice que es caro, cuando en realidad cuesta igual que la pensión del colegio. Se trata de estudios, no entiendo por qué no le parece bien a ese señor", indicó.

En resumen, Jefferson Farfán apeló a la denuncia de Melissa Klug, donde lo acusa de presunta violencia psicológica a su hijo mayor. El exfutbolista se defendió, en sus redes sociales, y mostró capturas de la conversación que tuvo con su menor hijo, desmintiendo a la popular 'Blanca de Chucuito'.