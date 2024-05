¡No lo veas, Dayanita! Revelan imágenes de Topito besando a otra mujer en fiesta de Sullana

Dayanita está completamente destruida después que Topito, quien fue pareja hasta ahora, haya sido captando besando a otra mujer durante su viaje a Sullana. La actriz cómica se mostró muy afectada a raíz de las imágenes, mientras que el cómico aceptó las imágenes pero negó ser pareja de Dayanita y por ende, negó una infidelidad.

En la más reciente edición de 'Magaly Tv, la firme' se emitieron unas imágenes donde se ve a Junior Flores en una fiesta al interior de una casa, cuando sorpresivamente besa a una mujer con la que está bailando.

El equipo periodístico de Magaly Medina fue a recibir a Topito al aeropuerto y al consultarle sobre las imágenes, dijo que no hay nada de malo en ellas porque Dayanita ahora es su amiga. "Nos une el vinculo laboral nada más", manifestó.

Sin embargo, Dayanita contó que la última vez que estaban como pareja fue poco antes que él viaje a Sullana. "Al final yo no soy la que está en la calle o en una fiesta besando a medio mundo y después haciéndome la víctima", agregó.

Finalmente, la actriz trans se mostró decepcionada de los hombres y hasta comparó a Topito con un conocido cumbiambero que fue expuesto por infiel hace poco.

" Esa es la clásica de los hombres unos machistas, que se dignan ser bien machos. Todos son iguales, has visto a Álvaro Rod con su carita de inocente", opinó Dayanita.

A través de un extenso mensaje, la actriz cómica dejó en claro que no mantiene una relación con Junior Flores, mejor conocido en el mundo de la farándula como 'Topito'.

"Yo no tengo ninguna relación con Junior Flores "Topito", que es una persona que se me vinculó por años (...) Yo soy profesional y siempre priorizaré mi trabajo ante todo, si me encuentran con Junior Flores 'Topito' compartiendo escenario o en el canal, solo será por vínculo laboral", señaló Dayanita.