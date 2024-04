¡Mantiene la humildad! Chechito descarta que se le hayan 'subido los humos' al formar su propia orquesta

Chechito se ha convertido en uno de los cantantes de cumbia y chicha más populares de la actualidad. Hace unas semanas anunció que rompe lazos con los 'Cómplices de la cumbia', agrupación que lo vio crecer, y ante ello descartó que se le hayan "subido los humos" al crear su propio orquesta.

El interprete de 'Siempre pierdo en el amor' brindó una entrevista a un conocido medio, en el que reveló que ya tiene a los nuevos integrantes de su orquesta.

En esa misma línea, aseguró que ya tiene confirmadas varias giras fuera del país. "Con la noticia de mi nueva orquesta, ya recibí propuestas y se confirmaron (gira) a Europa, Estados Unidos, también quizá retornemos a Chile, Argentina ", dijo Chechito.

El cantante descartó que su salida de 'Los cómplices de la cumbia' haya sido accidentada, ya que su tío le dio la bendición para poder abrirse camino por si mismo. Además, fue consultado por la repentina fama que ganó a la corta edad de 19 años.

"Los primeros meses fueron complicados, pero ya estoy acostumbrado y vivo mi vida normal, tranquilo. Gracias a Dios me va bien y todos los días le agradezco a Dios por un día más de vida, un día más de salud, porque me permite estar con mi familia y por permitirme vivir todo esto", comentó.

Sergio Romero se mostró más humilde que nunca y recordó su infancia en su natal San Juan de Lurigancho y expresó sus ganas de seguir sumando experiencias junto a su familia y los amigos de su barrio.

"En realidad con todo esto lo que más he querido es irme a un 'agachadito' o compartir con mis amigos de mi colegio, de San Juan de Lurigancho, nada más, que querer 'panudearme' con mi dinero, no. Eso es lo de menos, lo importante es la familia y los amigos, no hay nada mejor que eso". afirmó.