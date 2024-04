¡No van más! Dayanita TERMINA oficialmente su VÍNCULO SENTIMENTAL con Topito: "Me cansé"

30/04/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Dayanita decidió romper su silencio para aclarar, de una vez por todas, cuál es el vínculo que la une al popular 'Topito'. Ella, utilizó sus redes sociales para compartir un comunicado, donde explica lo que sucede entre ambos.

Lo confiesa todo

A través de un extenso mensaje, la actriz cómica dejó en claro que no mantiene una relación con Junior Flores, mejor conocido en el mundo de la farándula como 'Topito'.

Dayanita inició su comunicado, afirmando que durante mucho tiempo se han comentado distintas cosas respecto a su situación sentimental, por lo que estaba dispuesta a aclarar ciertos puntos por su paz mental.

"Mucho se ha comentado acerca de mi situación sentimental y quiero dejar en claro ciertos puntos por paz mental y siento que me merezco mi tranquilidad (...) Yo he sido siempre una buena persona que apoyo en su momento y ahora, simplemente como figura pública, me toca dar la cara", inició diciendo.

Enseguida, precisó que, en la actualidad, no mantiene ningún tiempo de relación con el humorista, puesto que lo único que los une es el ámbito laboral y así continuará siempre porque se considera como una persona profesional.

"Yo no tengo ninguna relación con Junior Flores "Topito", que es una persona que se me vinculó por años (...) Yo soy profesional y siempre priorizaré mi trabajo ante todo, si me encuentran con Junior Flores 'Topito' compartiendo escenario o en el canal, solo será por vínculo laboral", señaló Dayanita.

En esa misma línea, indicó que se cansó de "vivir a oscuras" debido a que considera que es una persona que merece ser feliz. Finalmente, pidió que no se le vincule más a su expareja.

"Yo me cansé de vivir a oscuras, yo soy una persona que merece ser feliz y la luzca de la mano. Merezco muchas cosas bonitas (...) De todo corazón pido que no me vinculen más con el señor Junior Flores y de hoy en adelante cada quien siga con su vida", agregó.

De esta manera, Dayanita dejó en claro que no mantiene ningún tipo de relación con Topito, asegurando que si los ven juntos en el escenario es por un tema netamente laboral.