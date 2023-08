(VIDEO) Brunella Horna sorprende con revelación sobre su bebé: "Lo hago escuchar canciones de Bad Bunny"

Mamá moderna. La conductora de 'América Hoy', Brunella Horna, contó en vivo a todos sus compañeros que tipo de canciones le hace escuchar a su bebé. Para sorpresa de todos señaló que utiliza la música de Bad Bunny.

La joven empresaria se encuentra en el momento más feliz de su vida, la dulce espera de su primer hijo con su esposo Richard Acuña, y aunque mantuvo por varios meses el secreto, hoy en día se luce en la conducción de 'América Hoy' con una notable pancita.

Fue durante una conversación entre Verónica Mendoza y Federico Salazar con Ethel Pozo, Edson Dávila y Janet Barboza sobre las atenciones que debe tener Brunella Horna con su bebé, que la hija de Gisela Valcárcel le consultó directamente sobre la música que le hace escuchar.

Asimismo, el periodista y esposo de Katia Condos recomendó que el futuro bebé empiece a escuchar música clásica, por ejemplo: Mozart, Beethoven, Chalkovsky, entre otros exponentes de este género musical.

Sin embargo, la respuesta de la rubia sorprendió a todos, debido a que enfatizó que su futuro hijo prefiere escuchar artistas más modernos.

Acto seguido, la conductora cajamarquina, fiel a su estilo, no dudó en hacer un comentario sarcástico que provocó las carcajadas de todo el set de televisión.

La joven pareja se robó el corazón de los espectadores al compartir la noticia de su embarazo en la pantalla chica. Sin embargo, Brunella no tardó en aclarar que había cometido un desliz en el conteo de meses de su gestación.

"Tengo que aclarar algo, me he confundido, no tengo seis meses (de embarazo), les pido mil disculpas, pero tengo cinco meses y medio. Me confundí porque el doctor siempre me habla en semanas, entonces yo tengo 24 semanas", expresó 'Bubu' con una risa contagiosa.