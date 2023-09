¡Vuelven a mostrarse juntos en público! Aldo Miyashiro anuncia conferencia de prensa con Érika Villalobos

Aldo Miyashiro ha estado en el ojo de la polémica en la última semana debido a que su excompañera de trabajo y con quien fue ampayado hace un año, Fiorella Retiz, hiciera una fuerte acusación contra él; sin embargo, no es el único motivo ya que el anunció de una novela telenovela que protagonizará junto a Érika Villalobos también ha llamado la atención y por ello, el actor anunció que realizará una conferencia de prensa en compañía de su exesposa.

El popular 'caradura' tomó algunos minutos de su programa "La banda del chino" para hablar sobre los dos temas que se han estado debatiendo en redes sociales en los últimos días; el primero es el caso de Fiorella Retiz y su denuncia, mientras que el segundo es la novela en la que compartirá papeles con Érika Villalobos.

Sobre este último tema, indicó que se han dicho muchas cosas y debido a ello, se realizará una conferencia para hacer muchas aclaraciones necesarias.

"Les pido paciencia, vamos a hacer una conferencia para dar alcances de lo que va a ser la novela, para contestar sus preguntas, se han dicho demasiadas inexactitudes, muchas cosas que no son ciertas", expresó en un inicio.

Asimismo, destacó que su exesposa está trabajo muy duro en el guión y los detalles que serán parte de la nueva producción de América TV.

Durante el programa 'La Banda del Chino', el conductor también habló fuerte y claro sobre la denuncia legal que realizó su exreportera, alegando a que recibe amenazas por parte de su entorno amical.

"Me han acusado de un delito muy grave y quiero repetir que nunca he amenazado a nadie ni directa ni indirectamente. Así que tuve una reunión con un abogado [...] y voy a tener que defenderme legalmente", dijo inicialmente.

Asimismo, el popular 'Chino' lanzó una advertencia a Magaly Medina y a la periodista para se rectifiquen de la denuncia en su contra. Según sus palabras, se puede interpretar que el plazo de tiempo es una semana.

"Quiero creer que puede ser una confusión y voy a dar un espacio a la rectificación, (si) el medio como la persona que me ha denunciado se rectifica, yo me voy a resistir de la demanda porque no tengo ganas de hacerle daño a nadie [...] Hago este último llamado, ya está trabajando mi defensa pero yo pido que sea esta semana para reflexionar sobre lo que ha pasado", sentenció.