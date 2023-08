¡Ya es oficial! Brunella Horna reveló EN VIVO el sexo de su bebé: ¿Es hombrecito o mujercita?

Durante la programación en vivo de 'América Hoy', Brunella Horna reveló el sexo del bebé que está esperando con Richard Acuña. Todos los presentes quedaron sorprendidos tras conocer si era hombrecito o mujercita.

Como se recuerda, Brunella Horna se retiró de la conducción de 'América Hoy' hace aproximadamente 4 meses. En ese momento la rubia decidió mantener en reserva el motivo exacto de su salida y no reveló que estaba esperando un hijo.

Sin embargo, Brunella Horna decidió hoy martes 15 de agosto, mediante las pantallas de la televisión peruana, revelar el sexo del fruto de su matrimonio con el político Richard Acuña.

Grande fue la sorpresa de todos en el set al conocer que la empresaria chiclayana está esperando un hombrecito. Las lágrimas empezaron a caer de los ojos de Brunella y aseguró sentirse feliz por su bebé tan esperado.



El bebé que espera Brunella Horna es varoncito.

Cabe resaltar que la nuera de César Acuña aún no ha decidido cual es el nombre de su futuro hijo, y aseguró que todavía tiene que ponerse de acuerdo con su esposo para dicha elección.

Brunella Horna volvió a aparecer en 'América Hoy' ayer lunes, 14 de agosto. Inicialmente, la rubia confesó que su retiro del programa fue porque tenía riesgo de aborto, tal fue la amenaza que el doctor a su cargo le prohibió ir al baño porque presentaba mucho dolor.

Asimismo, la chiclayana confesó que tuvo un sangrado prolongado que le prohibió realizar sus actividades con total normalidad, por ejemplo, seguir en la conducción del programa de América.

"Me dieron descanso absoluto me prohibieron ir hasta el baño [...] Yo he sangrado 4 meses y medio con muchísimo dolor. Yo pensé hacer mi vida normal, yo seguía trabajando pero lamentablemente no pude más", agregó.