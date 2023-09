Yaco Eskenazi revela que Natalie Vértiz lo obliga a tomarle fotos: "Ninguna le gusta"

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi son una de las parejas más sólidas de la farándula peruana pues llevan más de 8 años de matrimonio, él siendo un exitoso conductor de TV e influencer, mientras ella es una embajadora de marca y modelo; justamente este último trabajo de Natalie es quizá el motivo por el que necesita tomarse muchas fotos y Yaco reveló que ella lo obliga a tomárselas.

Todo sucedió durante la participación del exguerrero en "América hoy" en enlace con "América noticias", donde Ethel destacó que le parece impresionante que Federico Salazar le tome fotos a Verónica Linares a las 4:30 de la madrugada.

En ese contexto, Yaco hizo una intervención para decir que a él no le gusta tomarle fotos a Natalie porque ella lo obliga, esto fue avalado por Verónica Linares quien dijo "Natalie lo obliga".

Seguido de eso, hizo una imitación con Janet Barboza (cómo si ella fuera Natalie).

"Me dice 'mira amor, agarra aquí, no te muevas, quédate quieto' (procede a posar para la cámara) 'Noo, que has hecho, te has movido' es una humillación cada vez que tomo una foto", expresó en son de broma.