Youna explota contra Samahara Lobatón y la acusa de deber dinero: "Estás en Infocorp"

Youna y Samahara Lobatón han vuelto a protagonizar una pelea mediática donde ambos se acusan de ser malos padres; en medio de esto, el barbero acusó a la influencer de deberle dinero a varias personas y de rogarle llorando porque estaría en Infocorp.

Todo empezó cuando a la tarde de ayer, Youna publicó varias historias en las que acusada a su expareja de no dejarlo ver a su hija e incluso, denunció que Samahara trata de poner a su pequeña en contra de él.

Asimismo, dejó en claro que no puede salir de Estados Unidos por un tema de papeles, pero amenazó con volver a Perú para llevarse a Xianna.

"Y si me preguntan, ¿por qué no voy a solucionarlo? No puedo salir del país, Dios quiera que en menos de tres meses me llegue el documento que me permite regresar para poder traerte a vivir conmigo mi amor", agregó.