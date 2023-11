Medallista César Rodríguez: "Internacionalmente tratamos de llevar el nombre de Perú para algo bueno"

En entrevista exclusiva con Exitosa, el medallista de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, César Rodríguez, y su padre revelaron detalles sobre la preparación que tuvo el atleta. Además, el deportista resaltó que nuestros representantes buscan poder llevar internacionalmente el nombre del Perú "para algo bueno".

Asimismo, el atleta nacional destacó el apoyo de su familia en los momentos de adversidad y aseguró que ellos son un pilar fundamental para el deporte que practica.

"Mi familia es un pilar importante para el deporte que realizo. Han habido momentos donde se querido tirar la toalla, por motivos adversos, y ellos me han levantado para poder seguir. Gracias a eso, es que también podemos seguir trayendo resultados al Perú (...) Internacionalmente tratamos de llevar el nombre de Perú para algo bueno", declaró.

En esa misma línea, Rodríguez precisó que ha sido la categoría de Marcha en Relevos Mixtos es parte de los Juegos Panamericanos e indicó que conoce hace 10 años a Kimberly García, lo que permitió que sean un equipo "muy fuerte".

Por otra parte, el medallista de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 manifestó que es triste la falta de cultura deportiva en el país y apuntó que solo cuando obtienen preseas es que son reconocidos por las autoridades.

"Es muy triste que no exista cultura deportiva en el país. Cuando tenemos los resultado, recién uno es conocido y no es dable porque nosotros como deportistas nos sacrificamos para obtener una medalla (...) Esta preparación no es de un mes o un año, son más de 10 años para poder ser campeón mundial o panamericano", sostuvo.