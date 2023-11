Trujillanos divididos luego que plaza de armas sea usada para vender chancho al palo

Una gran sorpresa ha generado que un grupo de emprendedores preparen chancho al palo en plena plaza de armas de Trujillo, esto, luego de recibir el permiso de la Municipalidad Provincial de Trujillo, para vender dicho plato a los visitantes que llegan al centro de la ciudad.

Sin embargo, la instalación de lo que sería el espacio para la preparación del chancho al palo, en la cuadra 3 del jirón Pizarro, ha traído comentarios de rechazo y aprobación, por parte de trujillanos.

"Trujillo chusco y querido, eso resume todo, porque ya no es la señorial ciudad que cada quién venía a la plaza de armas. Hoy vemos eso y un poco más, Y polladas bailables, eso es inconcebible para la gente trujillana, eso no es imagen", manifestó un trujillano que visitó el centro de Trujillo.

Por su parte, otro vecino comentó sentirse sorprendido por la oportunidad que la municipalidad ofrece a los emprendedores.

"Es algo sorprendente. Soy trujillano y me parece excelente oportunidad que se les da a los emprendedores para que se hagan conocer y poco a poco salgan adelante. Me gustaría que estas ferias continúen, sería excelente, una gran oportunidad para los grandes y pequeños empresarios", manifestó.

Exitosa pudo conocer que el tradicional plato se vende desde los 30 soles. Esta comida se vende en plena pista, donde los encargados de su preparación han colocado una base de cartón, sostenida con ladrillos, para evitar que la zona quede sucia.

Asimismo, se ha instalado las rejillas características que soportan el fuego y a carne de chancho.

Cabe indicar que, la porción consta de un cuarto de kilo de carne con agregados de papa sancochada, ensalada y crema de rocoto.

Tras lo ocurrido, los comentarios por parte de ciudadanos en redes sociales no se hicieron esperar.

"Todo estaba bien, hasta lo chifles. Se podría vender chancho al palo, pero ya preparado, pero no prepararlo en la pista. No se pasen", "Eso promueve la economía y el turismo", "Excelente, Trujillo en su mejor momento", "Una pena lo que pasa en mi Trujillo, no puede ser posible que esto parezca una feria", se leen los mensajes de varios usuarios de Exitosa.