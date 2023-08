Trujillo: deudos de jóvenes fallecidos tras caída de avioneta al mar de Huanchaco exigen informe a CORPAC

Los familiares de los jóvenes fallecidos en el mar de Huanchaco, tras la caída de la avioneta de la escuela de aviación JCB, el pasado viernes 28 de julio, llegaron hasta las instalaciones de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial - CORPAC, para exigir la entrega del informe correspondiente al accidente y se puedan continuar con las investigaciones.

"No es justo que no se nos dé el informe. No queremos que hayan más víctimas, buscamos justicia. Hasta ahora no nos dan el informe en CORPAC, pese a que el fiscal lo está solicitando, por eso estamos reclamando este documento desde hace 20 días. El accidente y las muertes no pueden quedar impune", reclamó la hermana del tripulante fallecido, Mayt Jiménez.