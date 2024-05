¡Otra cosita! Fernando Llanos confiesa que valora los saludos de sus seguidores: "Es una bendición"

En medio de la controversia de Ricardo Luna y Jorge Mendoza, quienes dijeron que no saludarían a sus seguidores en la calle, el periodista Fernando Llanos, que se ha vuelto muy popular en las redes sociales, admitió que aprecia los saludos de sus fans, a diferencia de los conductores de Hablando Huevadas.

El mundo de la comunicación está experimentando una transformación acelerada, donde las redes sociales han emergido como plataformas poderosas para conectar con audiencias de formas antes inimaginables. Fernando Llanos ha sido protagonista de esta evolución durante el 2024, abandonando los tradicionales medios para convertirse en una prominente figura en TikTok.

Tras su repentina salida de América Televisión, Fernando Llanos se embarcó en una nueva aventura digital, buscando una forma más directa y personalizada de interactuar con su audiencia. Esta transición no solo representó un cambio de plataforma, sino también una oportunidad para recibir retroalimentación inmediata y aprender de sus seguidores.

En contraste con los conductores de Hablando Huevadas, que prefieren mantener distancia con sus seguidores, Fernando Llanos ha destacado por su disposición a interactuar en el espacio público.

Para el experiodista de América Televisión, estas interacciones no son invasiones a su privacidad, sino una bendición y una oportunidad para agradecer el apoyo recibido.

"Para mí, es una bendición que la gente me reconozca y salude. Trato de devolverles un poco de lo que me han dado a mí. Estoy aquí gracias a ellos. Si no, estaría haciendo trabajo de oficina en alguna institución. Hasta querían 'yapearme' un caldo de gallina que tomaba en la calle. Eso son los gestos del día a día. Si puedo ayudar a regalarles un espacio bonito a las persona, feliz", añadió.