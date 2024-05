¿El fin de Hablando Huevadas? Jorge Luna y Ricardo Mendoza fueron denunciados ante el Poder Judicial

10/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Los conductores de Hablando Huevadas, Ricardo Mendoza y Jorge Luna están en medio de la polémica tras afirmar que no les gusta tomarse fotos con sus fans porque les parece una pérdida de tiempo. Sin embargo, a ellos se les ha sumado una denuncia ante el Poder Judicial.

En la más reciente edición de su programa 'Sólo queremos conversar', Ricardo Mendoza reveló que un contacto que tiene en el Poder Judicial le había informado de una demanda en contra suya y de Jorge Luna. Según narra, la denuncia esta en el despacho de su contacto.

"Una persona muy importante que tiene un cargo muy importante en el Palacio de Justicia me dice: 'Hermano, ¿Qué has hecho? Me acaba de llegar una estupidez, me acaba de llegar una demanda contra ustedes por ofender al público peruano'", reveló el popular 'Richavo'.

Enseguida comentaron que les parece bastante extraño que la denuncia hay procedido con tanta facilidad, además que actualmente existe un grupo que se llama 'Todos contra HH'.

"Lo que me causa curiosidad es que hay una organización llamada 'Todos contra HH', que han recolectado 3000 firmas en un día", agregaron.

Demanda no procederá

Finalmente, Ricardo Mendoza aseguró que su contacto en el Poder Judicial le dijo que la demanda que han interpuesto no procederá porque es 'estúpida'.

"Yo le pregunté en qué parte de la constitución se puede hacer una demanda por eso. 'No se puede', me dijo. 'Es la demanda más estúpida que he visto en vida'", concluyó 'Richavo'.

¿Por qué no les gusta tomarse fotos con sus fans?

En una reciente entrevista para el canal de YouTube de Verónica Linares, 'La Linares', Ricardo y Jorge fueron consultados sobre cómo lidian con la fanáticos que se encuentra por la calle.

"No me gusta que me estén jodiendo en la calle, si salgo es porque mis hijos ya están muy aburridos, y no quiero regalarte tres segundos de mi tiempo porque estoy con mis hijos y estoy trabajando todo el día", dijo Jorge Luna.

Enseguida, Ricardo Mendoza reveló que la decisión de no tener mucho contacto con sus fans lo han conversado en más de una oportunidad detrás de cámaras.

"Lo que te decimos son de largas conversaciones entre él y yo. Lo que te decimos es literalmente estar en nuestros camerinos, en nuestras oficinas cuando las teníamos, debatiendo sobre cuáles deben ser los comportamientos correctos y las lecturas filosóficas que debemos tener ante estas cosas", indicó.

Es así que, Ricardo Mendoza y Jorge Luna, conductores de Hablando Huevadas, han estado en el ojo de la tormenta por sus polémicos comentarios contra sus fans y ahora revelaron que han sido denunciados ante el Poder Judicial, pero la demanda no procederá.