Trujillo: dinamitan puesto de comerciante en mercado La Hermelinda

La pasan mal. Comerciantes del mercado La Hermelinda y El Progreso en Trujillo han denunciado ser víctimas de sujetos de mal vivir que serían traficantes de terrenos y que no han escatimado es intentar atentar contra sus vidas al dinamitar un explosivo en uno de los puestos de los afectados.

En declaraciones a Exitosa, uno de los comerciantes reveló que se trataría de un sujeto que, a toda costa, quiere comprar su terreno y al no obtener una respuesta positiva, busca la forma de amedrentarlo.

"Es el tal señor Joel Segura. Yo tengo aquí cerca de treinta años viviendo y el señor se ha dedicado a comprar terrenos de otros socios. Han traído explosivos, una dinamita aquí a mi casa, la han tirado en el techo y ha explotado. Hemos salido a los medios de comunicación a denunciar porque ya este señor se pasó. Él me quería comprar mi terreno, yo no se lo he querido vender, por eso ha tomado represalias contra mi persona", declaró el señor Walter, uno de los perjudicados.

Asimismo, el dueño del terreno advirtió que este sujeto sería la única persona que tendría en su contra y no descarta que sea él quien está detrás de las amenazas.

"He estado recibiendo amenazas antes que tiran la dinamita y, como no he respondido, el sábado, a las tres de la madrugada, han dejado el explosivo. Por poco me matan. Esto ha sido casi un asesinato", agregó.

Más denuncias

Otro de los empresarios del centro de abastos se sumó a las denuncias contra estos presuntos traficantes de terrenos.

"Yo también soy parte de la situación. La persona que cuida mi puesto me ha informado que anoche han disparado dos veces al aire", manifestó el comerciante Enrique Villalobos.

Traficantes

Según los denunciantes, estos vienen siendo víctimas del sujeto llamado Joel Seguro y refieren que este es un traficante de terrenos

"Ese señor viene amanzanado a varios socios, socios que tenemos muchos años en el lugar y que ese señor se quiere apoderar de los terrenos", denunciaron.

Piden garantías

Las víctimas de estos presuntos delincuentes indicaron a Exitosa que ya han oficializado la denuncia de los hechos y se han visto en la necesidad de solicitar garantías por su vida.