Trujillo: trabajador de la municipalidad pide perdón a vecinos y alcalde de territorial por pelea por tiburón, pero no aceptan sus disculpas

En exclusiva para Exitosa, el coordinador de Subgerencia de Participación Vecinal de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Ricardo Tafur, pidió perdón a la ciudadanía y al alcalde territorial de la urbanización El Recreo, Carlos Bocanegra, por su comportamiento durante el intento de la instalación de la estructura de un tiburón en parque Alipio Ponce.

"Pido disculpas a la colectividad trujillana y al alcalde territorial por mi comportamiento. Me exalté en mis palabras y mi comportamiento en el poder expresar mi indignación que siento cada vez que visito un parque, pero en ningún momento falté el respeto a través de golpes, no he tocado a ningún alcalde vecinal y a ningún vecino. Tampoco digo que es correcta mi actitud, y pido disculpas por lo ocurrido", expresó Tafur.

El trabajador edil se refirió, también, a la estructura que involucra al famoso tiburón.

Sin embargo, el alcalde vecinal del territorio El Recreo, Carlos Bocanegra, reveló en Exitosa que no aceptará las disculpas del coordinador de Subgerencia de Participación Vecinal de la Municipalidad Provincial de Trujillo debido a que hubo calificativos sobre su vida privada, además un maltrato para los vecinos de la urbanización a la cual representa.

"Yo no voy a permitir que ahora el señor quiera tapar el sol con un dedo, diciendo que no me ha ofendido. ¿Son así los de la municipalidad? Yo no acepto las disculpas", manifestó el alcalde.