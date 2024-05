¡Qué fuerte! Dayanita encara EN VIVO a Topito tras conocer sobre su nuevo ampay en Sullana

Tal parece que Dayanita no soportó más y decidió responderle en vivo y en directo a su expareja Topito, quien se presentó en un conocido programa de espectáculos para brindar su versión de los hechos respecto a su más reciente ampay en Sullana.

El cómico peruano llegó al set de 'Todo Se Filtra' para hablar acerca de las imágenes, donde aparece bastante cariñoso en compañía de una misteriosa señorita.

Según aclaró, no considera un ampay al material difundido en el programa de Magaly Medina, puesto que desde el 23 de diciembre del 2023 es una persona soltera.

En medio de todo ello, Topito no esperó a que Dayanita se enlazara en vivo con el espacio farandulero para arremeter contra él y exponer ciertas situaciones que vivió a su lado.

"No tuve una relación estable ni muy bonita, siempre ha negado que estaba conmigo, a mí me ocultaba frente a la gente, quizá era porque soy una chica trans. Por qué con una mujer sí puede besarse y darle la mano y por qué conmigo sí se avergonzaba", señaló.

A través de un extenso mensaje, la actriz cómica dejó en claro que no mantiene una relación con Junior Flores, mejor conocido en el mundo de la farándula como 'Topito'.

"Yo no tengo ninguna relación con Junior Flores "Topito", que es una persona que se me vinculó por años (...) Yo soy profesional y siempre priorizaré mi trabajo ante todo, si me encuentran con Junior Flores 'Topito' compartiendo escenario o en el canal, solo será por vínculo laboral", señaló.