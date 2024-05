¡Bombazo! Excantante de 'La Joven Sensación' rompe su silencio tras ser vinculado con Ernesto Pimentel

En las últimas semanas, el nombre de Ernesto Pimentel ha ocupado todos los titulares desde el estreno de 'Chabuca' su película biográfica donde cuenta muchos pasajes de su vida. A raíz de ello, algunos personajes comenzaron ha ser vinculados con el artista, entre ellos, el de un exintegrante de 'La Joven Sensación'.

Recientemente, Jorge Vallejos, recordado como 'Coco', quien fue parte de la mencionada agrupación, ha sido vinculado sentimentalmente con el conductor de 'El Reventonazo de la chola'. Por esta razón, el cantante rompió su silencio para referirse a estas especulaciones.

Desde Europa, 'Coco', exintegrante de 'La Joven Sensación' descartó haber tenido algún vínculo sentimental y amoroso en el pasado con Ernesto Pimentel. Por ello, pidió en redes sociales, dejar de mencionarlo o relacionarlo con él. Aclaró que es un hombre casado, con hijos y descartó ser portador del VIH, enfermedad que tiene el actor.

"Soy Jorge Vallejos, conocido hace muchos años en Perú como Coco, cantante de la Joven Sensación. Quiero aclarar un tema debido a algunos comentarios en TikTok. Yo no me había enterado hasta ayer. Que están hablando cosas del señor Ernesto Pimentel y que yo tenía algo con él. Absolutamente mentira ", dijo.

Asimismo, hizo énfasis en que desde hace muchos años, se alejó del mundo farandulero por lo que pidió que no lo relacionen con este tipo de controversias.