¿Por qué el Ministerio Público ha revocado beneficios de colaboración eficaz a Barata? Conoce la razón

El Ministerio Público solicitó una revocatoria del beneficio de la colaboración eficaz a Jorge Barata, exejecutivo de Odebrecht en el Perú. El pedido fue presentado por el fiscal José Domingo Pérez, que integra el Equipo Especial para el caso Lava Jato.

Ante el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Especializado, Pérez requirió que se revoquen los beneficios obtenidos por Jorge Simoes Barata tras haber incumplido con su obligación de prestar testimonio en el juicio contra el expresidente Ollanta Humala y la ex primera dama, Nadine Heredia.

Pérez pidió que se remitan los actuados al fiscal provincial para que se establezca una acusación penal y pida la pena que corresponda, dependiendo de la forma y circunstancias de la comisión del delito, así como del grado de su responsabilidad.

El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional resolvió el pasado miércoles prescindir del testimonio de Jorge Barata en la causa que sigue contra Ollanta Humala y Nadine Heredia.

Esto, luego de que el exdirectivo de la empresa Odebrecht no se presentará a brindar testimonio a la audiencia que se llevó a cabo el martes, siendo la quinta vez que se le citaba a declarar.

Barata justificó su inasistencia mediante un escrito donde argumentaba que existe imposibilidad jurídica por su nacionalidad brasileña, además de encontrarse en dicho país.

Luego de este hecho, Germán Juárez Atoche, fiscal e integrante del Equipo Especial del Ministerio Público, informó que José Domingo Pérez procedería respecto a sus atribuciones ante el incumplimiento de Barata como colaborador eficaz.

Respecto a Ollanta Humala y Nadine Heredia, el Ministerio Público ha solicitado 20 años de prisión para el expresidente y 26 años para su cónyuge, por presuntamente haber recibido financiamiento ilegal para las campañas electorales realizadas en 2006 y 2011.

El exejecutivo de Odebrecht declaró a inicios de septiembre que había aportado a las campañas electorales de Ollanta Humala, Keiko Fujimori, PPK y Alan García, así también a la no revocatoria de Susana Villarán a la alcaldía de Lima.

Frente al Cuarto Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, Barata confirmó su aporte a los candidatos en el pasado.

"Nosotros hemos aportado a la campaña del señor Humala, de la señora Keiko Fujimori, del señor Kuczynski, la no revocatoria de la doctora Villarán. Esas son las que me acuerdo, no sé si me falta alguna más", señaló Barata.