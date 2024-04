Caso Wampís: Poder Judicial dicta detención preliminar contra tres policías vinculados con minería ilegal

El Poder Judicial dictó siete días de detención preliminar contra tres policías acusados de haber incurrido en el presunto delito de minería ilegal en agravio del Estado.

A través Juzgado de Paz Letrado e Investigación Preparatoria de Río Santiago, el PJ ordenó la medida cautelar contra los agentes policiales que fueron retenidos el pasado 18 de abril por la comunidad de Villa Gonzalo.

La detención preliminar fue dictada en contra de Alex Iván Maco Vilcherrez, Isaac Rosillo Palacios y Richard Armando Renjifo Pérez. Ellos fueron retenidos cuando presuntamente se encontraban protegiendo botes de mineros ilegales en el río Santiago. De acuerdo al Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW), al ser descubiertos, los efectivos arrojaron sus armas al agua.

Los detenidos habrían incurrido en el presunto favorecimiento a la minería ilegal, al transportar maquinaria para la ilícita actividad desde Ecuador hasta Perú. En cuanto al recorrido, este se dio a través del río Santiago, motivando así a los habitantes de las comunidades del distrito del mismo nombre a proceder a su detención.

Cabe precisar que, el Poder Judicial ordenó la misma medida para otras personas vinculadas con estas actividades ilícitas, entre las que se destacan algunos ciudadanos ecuatorianos. Se trata de Eduardo Vega Abarca (Ecuador), Wilman Ramos Papa (Ecuador), Edgar Robles Guevara (Ecuador), Brandon Flores Silvera (Ecuador), Milton Flores Dávalos (Ecuador) y Abraham Rosillo Abad (Perú).

De acuerdo a La República, una delegación del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís se trasladó a la capital para solicitar al Ejecutivo que intervengan en el desalojo de los mineros ilegales que operan en la cuenca del Santiago.

El consejero del Gobierno Wampís, Andrés Noningo, manifestó su preocupación y advirtió sobre el riesgo de un conflicto mayor si no se toman las medidas adecuadas.

"Venimos acá, ante las altas autoridades, para hacerles presente que si el Gobierno, a través de sus funcionarios encargados, no interviene, puede haber otro 'baguazo'. Estamos tensos. Si ellos no hacen nada, va a pasar algo peor que el 'baguazo', porque si entramos en conflicto esas gentes extrañas no podrán regresar y si regresan serán cadáver. Ese es el peligro, podemos entrar en ese nivel", señaló.