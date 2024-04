CAL sobre fallo del TC contra Inés Tello y Aldo Vásquez: "Vulnera la independencia del Poder Judicial"

27/04/2024 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) rechazó el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que restablece la destitución de Inés Tello y Aldo Vásquez de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Según indicó, la decisión adoptada "vulnera la autonomía e independencia del Poder Judicial (PJ)".

Pronunciamiento

A través de un largo comunicado, el gremio de letrados sostuvo que el TC está imposibilitado de interferir en un proceso judicial, suspendiendo así los efectos de la medida cautelar que frenaba la remoción de Tello y Vásquez.

Lo que correspondía era esperar a que la Corte Superior de Justicia de Lima resuelva la apelación presentada por el Congreso contra dicho recurso y no abocarse a una causa pendiente ante el PJ, aseguró el CAL.

"La decisión adoptada vulnera la autonomía e independencia del PJ al interferir en un proceso judicial en trámite y suspender los efectos de una medida cautelar. La resolución del TC no explica las razones por las que desconoce el artículo 139 inciso 2 de la Constitución y desnaturaliza la esencia de una medida cautelar que debe ejecutarse de inmediato. Ello vulnera el principio de separación de poderes, a favor del Congreso y en desmedro del PJ", dice el documento.

En ese sentido, la agremiación señaló que dicha resolución afectará el funcionamiento de la Junta. "Modifica la composición de la JNJ, pues ya no contará con siete miembros. Los suplentes ya manifestaron que no asumirán el cargo (...) Perjudica especialmente en los procesos disciplinarios de jueces y fiscales, cuyo quórum es de cinco, pues el integrante que investiga no participa en la decisión de sanción", sostuvo.

Finalmente, el CAL exhortó a los protagonistas de dicha problemática a actuar con respeto a la Constitución. "El país requiere fortalecer sus instituciones y respetar la independencia de los poderes y los órganos constitucionales autónomos", concluyó.

Sobre el caso

Este último jueves, el TC suspendió la medida cautelar del Poder Judicial y restableció la inhabilitación de Aldo Vásquez e Inés Tello como miembros de la JNJ; ello en el marco de la demanda competencial presentada por el Congreso de la República.

De acuerdo al Expediente N.º 00004-2024-PCC/TC, los magistrados del TC consideraron que "se cumplen todos los presupuestos" para conceder la medida cautelar solicitada por el Parlamento.

De tal modo, se conoció que la resolución se tomó con los votos de los magistrados Francisco Morales, Luz Pacheco, Gustavo Gutiérrez, César Ochoa y Pedro Hernández. Este último fue el ponente. Los magistrados Helder Domínguez y Manuel Monteagudo emitieron votos singulares.

