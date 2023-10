Duro testimonio. Un reportero de BBC, identificado como Adnan Elbursh, reveló para el mencionado medio internacional la dura batalla que libra en Israel para escapar de la guerra con su familia y, al mismo tiempo, cumplir con sus labores como periodista.

De acuerdo con sus propia versión de los hechos, sienten que están yendo "de una muerte a otra", pues al lugar que llegan, lugar que posteriormente tienen que evacuar por posibles ataques. Incluso, a día de hoy, no cuentan con un hogar y no sabe a donde dirigirse para encontrar un espacio seguro para sus seres queridos.

"Mi familia y yo estamos sin hogar. No sé qué hacer. Me pregunto constantemente si deberíamos regresar a nuestra casa en el norte de Gaza, que también es un lugar peligroso, o quedarnos en el sur, que tampoco es seguro. Parece que huimos de una muerte a otra. No hay ni un solo centímetro seguro en Gaza", indicó.