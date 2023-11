¡Fiel amigo! Hallan cuerpo de montañista desaparecido hace 10 semanas y su perro lo estaba cuidando

Rich Moore, un montañista de 71 años de Pagosa Springs, desapareció junto a su perro, Finney, el 19 de agosto mientras ascendía la montaña Blackhead en Colorado. A pesar de los esfuerzos exhaustivos del equipo de búsqueda y rescate, el hombre no fue encontrado hasta el 30 de octubre, cuando un cazador halló su cuerpo en las montañas mocosas.

Lo impactante fue que Finney, un jack russell terrier, logró sobrevivir al lado del cadáver de su dueño durante las diez semanas de búsqueda. El perro, aunque había perdido la mitad de su peso, estaba sorprendentemente en buen estado de salud, habiendo resistido las condiciones extremadamente rigurosas.

Aunque las autoridades aún investigan la causa de la muerte de Moore, descartan la sospecha de un crimen. Se especula que las condiciones difíciles del terreno podrían haber contribuido a un accidente mientras ascendía o descendía la montaña.

Delinda Vanne-Brightyn, del equipo de búsqueda y rescate, destacó la fortaleza de Finney, que sobrevivió alimentándose de agua en los arroyos de la zona y capturando pequeños animales, como ardillas.

"La lealtad de ese perro nos hace llorar a todos", comentó Delinda. Asimismo, informó que el animal quedó bajo custodia de la división de Control de Animales de la Oficina del Sheriff del condado de Archuleta para luego ser devuelto a sus otros dueños.

Por otro lado, el caso ha demostado la lealtad y resistencia de los animales en situaciones adversas y los internautas destacaron la fidelidad de la mascota pese a la difícil situación.

"No hay amor como el amor incondicional de los perros. Qué fidelidad", "Lamento mucho que este hombre haya muerto, pero me alegro de que su perro haya estado a su lado todo el tiempo. Y me alegro de que el perro sobreviviera. Los humanos no merecemos a los perros", expresaron en redes.