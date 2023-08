Quiere competir con LinkedIn: Elon Musk lanza la función Hiring, que permitirá conseguir empleo por X

El multimillonario y actual dueño de X, Elon Musk, aprovechó la oportunidad y lanzó una versión beta de Hiring, una herramienta propia de la red social que le permitirá a las empresas publicar vacantes de empleo por sus cuentas oficiales.

Musk mencionó que no se atreve a usar LinkedIn por el nivel de "vergüenza ajena" que siente por dicha red, a lo que decidió crearle una competencia, sin dejar su característica crítica a la competencia.

Sus comentarios -entre los que se encontraba el anuncio del lanzamiento de Hiring- fueron compartidos por la cuenta de X de Musk, el pasado fin de semana. Un usuario preguntó abiertamente en la plataforma "¿Hay algo peor que LinkedIn?, a lo que Musk respondió de forma irónica.

"A veces la gente me envía enlaces de LinkedIn, pero el nivel de 'cringe' (vergüenza ajena) es tan alto que simplemente no me atrevo a usarlo", escriió en su perfil.