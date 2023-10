¡No se salió con la suya! Vecino frustra escape de delincuente que disparó a serenos de Chorrillos

20/10/2023 / Exitosa Noticias / Policial

Chorrillos fue testigo de un nuevo hecho de inseguridad ciudadana. Un delincuente robó cerca de S/ 6 mil a una madre de familia e intentó huir de los serenos de Chorrillos disparando sin discreción. Sin embargo, no contó con que su escape se vería frustrado por un valeroso vecino.

Oportuna aparición

Los hechos tuvieron lugar a plena luz del día en el cruce de la alameda San Marcos con la calle San Marcelino, donde el mencionado criminal fue interceptado en primera instancia por el equipo de serenazgo del distrito.

No obstante, para no caer en manos de los agentes de seguridad, sacó su arma de fuego e hirió a dos de ellos. Incluso, logró hacerse de una moto de la municipalidad e intentó huir mediante sin contar con un importante detalle: no sabía manejar el vehículo.

Afortunadamente, un transeúnte que circulaba por este sector de Chorrillos dio cuenta de ello y cuando el delincuente pasó por su lado intentando prender la unidad, realizó la valerosa acción de jalarlo de su ropa y detenerlo.

Ladrón identificado, serenos en el hospital

Tras esta persecución, el malhechor ha sido identificado y responde al nombre de Daniel Sotomayor (21), quien habría resultado gravemente afectado por la brutal golpiza que recibió por parte de los vecinos que estaban en el lugar de los hechos.

Por su parte, dos de los serenos que estaban tras sus pasos recibieron impactos de bala. Por esta razón, han sido derivados al Hospital Casimiro Ulloa, donde vienen siendo atendidos y se espera tengan una pronta recuperación.

Había robado 6 mil soles

Como se recuerda, el mencionado criminal llegó hasta este sector del distrito como parte de su intento de fuga de las autoridades. Y es que previamente a ser intervenido en la alameda San Marcos con la calle San Marcelino, había llevado a cabo un lamentable robo.

De acuerdo con los reportes, había hurtado cerca de S/ 6 mil a una madre de familia que se encontraba con su menor hijo tras haber retirado dicha suma de dinero en el banco. De hecho, las cámaras de seguridad captaron cómo emprendió su huida desde que llevó este acto delictivo a cabo.

De esta manera, este vecino de Chorrillos no solo detuvo a un delincuente que abrió fuego contra los serenos de Chorrillos, sino también había robado una exorbitante cifra una madre de familia que se encontraba con su hijo menor de edad.