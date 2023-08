Cecilia García sobre Alejandro Soto: No lo van a censurar porque tiene de "guachimán" a Waldemar Cerrón

La periodista de Exitosa, Cecilia García, señaló que el presidente del Congreso, Alejandro Soto, no será censurado pese a los cuestionamientos en su contra, ello debido a que goza de "mayoría" en el Parlamento y, además, tiene "de guachimán" a Waldemar Cerrón.

Durante la emisión del programa 'En Defensa de la Verdad', la mujer de prensa manifestó que Soto Reyes forma parte de una "gran repartija política" que se dio en el Poder Legislativo y, ante dicha situación, no sería retirado del cargo como titular de la Mesa Directiva.

De igual manera, lamentó que la realidad de nuestro país sea que en el Parlamento "no importe" la opinión de la ciudadanía, sino que toda decisión se tome respecto a los votos emitidos por los legisladores.

"Te guste o no te guste, hermano peruano, en el Congreso todo se gana con votos, tu opinión no importa", afirmó.

La conductora hizo un repaso de los cuestionamientos que se han presentado sobre el legislador Alejandro Soto; entre ello, mencionó las "carpetas fiscales abiertas" contra el referido político.

"Alejandro Soto no solamente es el que puso a la hermana de su novia en un puesto de confianza, no solamente es el que tenía 55 carpetas fiscales abiertas, no solamente es el que sacó una ley para librarse de la casi sentencia por 10 años que iba a recibir, no solamente es el hombre que dijo en su declaración jurada que no tenía ninguna deuda con el Estado y que luego de ser congresista pagó la deuda", inició.